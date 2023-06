Tennis-Star Garbiñe Muguruza hat sich mit einem Fan verlobt

Am Donnerstag fand in Paris die Auslosung des French Open statt. Stan Wawrinka (ATP 88) dürfte sich dabei gefreut haben. Der Romand bekommt es nämlich in der ersten Runde mit dem Spanier Albert Ramos-Viñolas (ATP 66) zu tun, gegen den er in sieben Direktduellen stets gewann. Neben Wawrinka ist Marc-Andrea Hüsler (ATP 81) der einzige Schweizer Mann im Haupttableau von Roland Garros. Der Zürcher spielt in der ersten Runde gegen den Deutschen Daniel Altmaier (ATP 72), gegen den er das bisher einzige Duell 2021 in Genf verlor. Spannend: Die beiden Turnierfavoriten Novak Djokovic (ATP 3) und Carlos Alcaraz (ATP 1) wurden in die gleiche Tableauhälfte gelost und könnten so also schon im Halbfinal aufeinandertreffen.