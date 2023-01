Naomi Osaka: Tennis-Star verkündet Schwangerschaft

1 / 3 Die ehemalige Weltnummer eins Naomi Osaka erwartet ihr erstes Kind. IMAGO/ZUMA Wire Letztmals stand die Japanerin im letzten September im Einsatz. IMAGO/ZUMA Wire Dieses Ultraschall-Bild veröffentlichte Osaka auf Twitter. Twitter

Darum gehts Tennisspielerin Naomi Osaka wird zum ersten Mal Mutter.

Das verkündet die 25-Jährige am Mittwochabend auf Twitter.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Japanerin für das Australian Open abgesagt.

Nach schwierigen Monaten tritt Naomi Osaka (25) am Mittwoch mit einer schönen Nachricht an die Öffentlichkeit. Mit einem Ultraschall-Bild gibt die Japanerin auf Instagram bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. «Ich weiss, dass ich mich auf so vieles in der Zukunft freuen kann. Eine Sache, auf die ich mich freue, ist, dass mein Kind eines meiner Spiele sieht und zu jemandem sagt: ‹Das ist meine Mutter.›», schrieb Osaka dazu.

Zudem richtete sich die Tennis-Spielerin mit weiteren emotionalen Worten an ihre Fans: «Die letzten Jahre waren, gelinde gesagt, interessant, aber ich finde, dass die schwierigsten Zeiten im Leben am meisten Spaß machen können», so Osaka. «Diese paar Monate ausserhalb des Sports haben mir wirklich eine neue Liebe und Wertschätzung für das Spiel gegeben, dem ich mein Leben gewidmet habe.»

Kampf mit Depressionen

Die vierfache Grand-Slam-Siegerin hatte in den letzten Jahren mit Problemen zu kämpfen. Die ehemalige Weltnummer eins der Frauen hat 2021 für Schlagzeilen gesorgt, als sie sich nach dem French Open aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte.

Der Grund, wie später bekannt wurde: Angstzustände und Depressionen. Zuletzt hat Osaka, mittlerweile die Weltnummer 42, am Turnier im September in Tokio teilgenommen und dort wegen Bauchschmerzen in der zweiten Runde Forfait gegeben. Seither hatte sie keine einzige Partie mehr bestritten. Erst vor wenigen Tagen gab Osaka ihren Verzicht auf eine Australian-Open-Teilnahme bekannt.

«2023 wird ein Jahr voller Lektionen für mich sein, und ich hoffe, ich sehe euch zu Beginn des nächsten Jahres wieder, denn ich werde bei dem Australian Open 2024 dabei sein. Ich liebe euch alle unendlich», so Osaka in ihrem Tweet. Die Japanerin ist seit mehreren Jahren mit dem US-Rapper Cordae leiert.