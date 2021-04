Sie gaben die Verlobung via Instagram bekannt.

Ein fetter, diamantener Klunker am Ringfinger, der Übergeber in der Unschärfe im Hintergrund und dazu die Worte: «Sie hat ja gesagt. Frau Monfils.» So verkündete Tennis-Ass Gaël Monfils seine Verlobung mit Tennis-Queen Elina Svitolina auf Instagram.