US Open: Tennis-Stars beschweren sich über Marihuana

Mehrere Tennis-Stars beklagen sich am US Open in New York über den Geruch von Marihuana auf der Turnieranlage. Alexander Zverev nimmt das Ganze mit Humor.

Tennis : «Riecht wie Snoop Doggs Wohnzimmer» – Marihuana-Wirbel am US Open

1 / 4 Alexander Zverev witzerl am US Open über den Marihuana-Geruch. IMAGO/PanoramiC «Court 17 riecht wie Snoop Doggs Wohnzimmer», so der 26-Jährige. Getty Images via AFP Maria Sakkari beklagte sich dagegen beim Schiedsrichter über den Grasgeruch. Getty Images via AFP

Darum gehts Am US Open gibt ein kurioses Thema zu reden.

Einige Tennis-Stars berichten davon, dass es auf der Anlage nach Marihuana riecht.

Der Geruch stammt wohl von einem angrenzenden Park.

Für Gras bekannt ist bei den Grand-Slam-Turnieren Wimbledon, doch nun sorgt auch beim US Open Gras für grosses Aufsehen bei den Tennis-Cracks – wenn auch eines der etwas anderen Sorte. In den ersten Turniertagen bemerkten mehrere Profis, dass es auf der Anlage in New York City nach Marihuana riecht.

«Ich habe es im Training gerochen. Bei den Trainingsplätzen ist es schlimmer» sagte etwa Tatjana Korpatsch (WTA 75). Die Deutsche erklärte weiter, sie bekäme keine Luft mehr wegen des Geruchs. «Ich kann nicht mehr weiterspielen und muss direkt in eine andere Richtung gehen», so Korpatsch. An New York möge sie alles. «Bis auf das, wenn Marihuana geraucht wird. Diesen Geruch hasse ich», hielt die 28-Jährige fest.

Zverev mit Humor – Sakkari sauer

Ihrem Landsmann Alexander Zverev (ATP 12) machte der spezielle Geruch bei seinem Erstrundensieg gegen den Australier Aleksandar Vukic weniger zu schaffen. «Das Gras riecht gut», meinte der US-Open-Finalist von 2020 lachend. Zverev sagte, der Gestank sei «buchstäblich überall». «Der ganze Platz riecht nach Weed. Court 17 riecht wie Snoop Doggs Wohnzimmer», so der 26-Jährige.

Weniger lustig fand das Ganze derweil die Griechin Maria Sakkari (WTA 8). Bei ihrer überraschenden Pleite gegen die Spanien-Schweizerin Rebeka Masarova (WTA 71) motzte die 28-Jährige bereits während des Spiels über den Geruch und beschwerte sich sogar beim Schiedsrichter deswegen.

Geruch aus dem Park

An der Pressekonferenz meinte sie hinterher: «Ich denke, das kommt aus dem Park nebenan. Manchmal riecht man Essen, manchmal riecht man Zigaretten, manchmal riecht man Gras.» Ihre Niederlage wollte Sakkari aber nicht darauf schieben. «Wir können das nicht kontrollieren, weil wir in einem öffentlichen Raum sind. Die Leute können machen, was sie wollen», schob die Griechin hinterher.

In New York ist der Verkauf von Marihuana zu Genusszwecken seit Ende 2022 legal. Letztes Jahr hatte bereits der Tennis-Rüpel Nick Kyrgios den Gras-Geruch auf einer Zuschauertribüne beim US Open bemerkt. Der Australier beklagte sich damals während seiner Partie beim Unparteiischen und meinte, dass er Asthmatiker sei und ihm der Geruch deshalb Schwierigkeiten bereiten würde.

