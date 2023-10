Tennis: Stars ärgern sich über die Bälle

Auch Stan Wawrinka meldete sich in der Angelegenheit zu Wort.

In der Tennis-Szene macht sich Ärger über die verwendeten Bälle breit.

Besonders die Bälle der Marke «Dunlop» sorgen bei den Cracks immer wieder für Unzufriedenheit. Der in England ansässige Hersteller geriet bereits 2019 in die Schlagzeilen, als er mit dem Australian Open eine fünfjährige Partnerschaft einging und viele Stars die Bälle darauf sofort als «billig» oder «schrecklich» bezeichneten. 2023 äusserten sich auch Novak Djokovic und Rafael Nadal negativ über die Dunlop-Filzkugeln.

Immer neue Bälle sorgen für Ärger

Im Februar redete sich Daniil Medwedew (ATP 3) öffentlich in Rage, weil er sich in Doha das Handgelenk verletzte, wo mit denselben Dunlop-Bällen wie in Melbourne gespielt wurde. «Ich hatte ein schreckliches Gefühl damit», erklärte der Russe. Er habe mit anderen Spielern gesprochen und festgestellt, dass es wegen der Bälle mehr Ellbogen-, Handgelenks- und Schulterverletzungen gebe.