Kurz nach Start des ersten Lockdowns am 12. April 2020 entschieden sich ein 22-jähriger Student und seine Kollegin im Kanton Zug dazu, eine Partie Tennis zu spielen. Das Mixed-Duell, welches von vier Zuschauern vom Zaun aus beobachtet wurde, brachte einen Anwohner in Rage. Denn der 33-Jährige war der Meinung, dass es mitten in der ausserordentlichen Lage nicht möglich sei, Tennis zu spielen – und dies erst noch vor Publikum, wie die «Luzerner Zeitung» berichtete. Darum wollte der Mann das Spiel beenden.