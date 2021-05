Dayana Yastremska - Tennisspielerin droht wegen «Sex-Dopings» das Karriereende

Dayana Yastremska wurde des Dopings überführt. Sie kämpft gegen die Sperre an. Ihr soll das Mittel beim Geschlechtsverkehr übertragen worden sein. Ist das allerdings überhaupt machbar?

1 / 4 Seit November 2020 ist die ukrainische Tennis-Spielerin Dayana Yastremska gesperrt. imago images/ZUMA Wire Bei einer unangemeldeten Trainingskontrolle wurde sie positiv auf Anabolikum Mesterolon getestet und vom Tennisverband gesperrt. REUTERS Dayana Yastremska kämpft gegen die Sperre. Die 21-Jährige gab an, dass ihr damaliger Freund ein Potenzmittel genommen und ihr dies beim Sex übertragen habe habe. freshfocus

Darum gehts Dayana Yastremska wurde wegen Dopings gesperrt.

Die 21-Jährige kämpft gegen die Sperre mit einem kuriosen Grund an.

Sollte sich herausstellen, dass es eine Lüge ist, wird sie wohl lange gesperrt werden.

Seit November 2020 ist die ukrainische Tennis-Spielerin Dayana Yastremska gesperrt. Bei einer unangemeldeten Trainingskontrolle wurde sie positiv auf Anabolikum Mesterolon getestet und vom Tennisverband gesperrt. Der Internationale Sportgerichtshof beschäftigte sich in den letzten Tagen zum zweiten Mal mit dem Fall. Der Grund: Die 21-Jährige gab an, dass ihr damaliger Freund ein Potenzmittel genommen und ihr dies beim Sex übertragen habe.

Doch ist die Übertragung mittels Sex überhaupt möglich? Gegenüber dem «Spiegel» sagt Hans Geyer, Geschäftsführer am Zentrum für Präventive Dopingforschung an der Sporthochschule in Köln: «Die Übertragung von Substanzen von Frauen auf Männer durch Vaginalsalben, die zum Beispiel Anabolika enthalten, ist bekannt.» Der Forscher erklärt aber auch, dass die Übertragung von Männern auf Frauen noch nicht bewiesen ist. Laut Geyer «fehlen verlässliche Studien».

Vater soll Dopingmittel verabreicht haben

Für die korrekte Überprüfung der Aussage wäre eine zertifizierte Urin-Probe ihres Freundes nötig gewesen, so Geyer. Mittlerweile sei dies allerdings nicht mehr möglich, da bereits zu viel Zeit vergangen sei. Sowieso: Wie das Magazin schreibt, ging das Paar nicht auf schöne Art und Weise auseinander. In einer Instagram-Story gab der Ex-Freund an, dass der Vater von Yastremska seiner Tocher stets Dopingmittel verabreichte und wollte, dass er die Schuld übernimmt. Er habe ihm dafür auch Geld geboten.

Der Internationale Sportgerichtshof wies das Gesuch von Yastremska zur Auflösung der Sperre trotz der Begründung zum zweiten Mal ab. In diesem Monat soll noch die offizielle Anhörung beim Tennisweltverband (ITF) durchgeführt werden. Diese könnte für die 21-Jährige böse enden. Der ITF sagt: «Wenn eine Athletin wissentlich falsche Informationen angeben würde, um einen Anhörungsprozess zu beeinflussen, könnte das als Manipulation gewertet werden – und wäre ein weiteres Vergehen.» Neben der Dopingsperre könnte also noch eine viel härtere Strafe auf Yastremska warten und möglicherweise die noch so junge Karriere der Ukrainerin beenden.

Die Karriere der 21-Jährigen lief bis zu diesem Vorfall sehr gut. Sie stand kurz vor dem Sprung in die Top 20 der Weltrangliste und gewann bereits drei WTA-Turniere. Am Freitag ruderte sie mit ihrer Version. Sie veröffentlichte ein Statement in den sozialen Medien. In diesem betont das Tennis-Ass, das die verbreitete Story nicht der Wahrheit entspreche und sie hofft, dass ihr Fall bald wahrheitsgemäss geklärt sein wird. Mehr könne sie aktuell nicht dazu sagen.

Kuriose Doping-Ausreden Dennis Mitchel – Sex – SprinterDer heutige 55-Jährige wurde mit einem erhöhten Testosteronwert erwischt und gab an, in der Nacht fünf Bier getrunken und anschliessend vier Mal Sex mit einer Frau gehabt zu haben. «Diese hatte Geburtstag und hätte es sich verdient». Für Mitchel setzte es eine Sperre über zwei Jahre. Sara Errani – Tortellini-Brühe – Tennisspielerin

Die Italienerin wurde 2017 erwischt. Sie gab an, dass ein Krebsmittel ihrer Mutter wohl in die Tortellini-Brühe gelang. Errani wurde erst für zwei, dann für zehn Monate gesperrt. Dieter Baumann – Zahnpasta – Läufer

Die Zahnpasta-Affäre gilt als eines der wohl ungelösten Rätsel der Sportgeschichte. Beim Langstreckenläufer Dieter Baumann wurde im Jahr 2000 der Wirkstoff Nandrolon festgestellt. In seiner Zahnpasta wurde der Wirkstoff Norandrostendion gefunden. Baumann bestreitet bis heute die wissentliche Einnahme der Mittel. Tyler Hamilton – toter Zwillingsbruder – Radfahrer2004 wurden bei Hamilton fremde Blutzellen gefunden. Er gab an, dass dies die Stammzellen seines noch vor der Geburt verstorbenen Zwillingsbruders seien. Er wurde für zwei Jahre gesperrt. Später gestand Hamilton, dass dies nichts weiter als «eine besonders dreiste Lüge» gewesen sei. Frank Vandenbroucke – asthmakranker Labrador – Radfahrer

Beim Belgier wurde 2002 das Mittel Clebuterol gefunden. Sein Doping-Test war negativ. Er gab an, dass das Mittel für seinen asthmakranken Labrador gewesen sei. 2009 gab er bekannt, dass er sich während seiner Karriere gedopt hatte. Vandenbroucke verstarb mit 34 Jahren an einer Lungenembolie.

