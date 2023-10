Tibet-Schweizer: Dank Tenzin (33) kennen die Schweizer Momos

Er hat mit seinem Unternehmen einen grossen Beitrag zur Beliebtheit des Gerichts in der Schweiz beigetragen.

Tenz Momos haben einen grossen Teil zum Erfolg der tibetischen Teigtaschen in der Schweiz beigetragen.

Momos sind aus Deutschschweizer Städten kaum wegzudenken. Dazu hat Tenzin Tibatsang einen grossen Teil beigetragen. Der 33-jährige Tibeter flüchtete 1995 als Fünfjähriger zuerst nach Indien und später in die Schweiz. Er integrierte sich rasch, fand eine Lehrstelle als Grafiker und arbeitete für eine Werbeagentur.

Vom Streetfood-Festival in die Swiss Business Class

Tenzin Tibatsang wollte seine Heimat den Leuten näherbringen. «Momos sind tibetische Kultur in Teig verpackt», erklärt er. Die Beliebtheit habe immer weiter zugenommen und das Unternehmen sei rasch gewachsen. 2017 eröffnete er sein erstes Restaurant beim Zürcher Lochergut – weitere folgten. «Dazu kamen Aufträge wie für die Swiss Business Class und tiefgekühlte Momos in der Migros», erzählt Tibatsang stolz.

Starkes tibetisches Netzwerk

Seit einigen Jahren beobachtet er, dass die Deutschschweiz von Momos fast schon überschwemmt wird. «Ich liebe Konkurrenz und es macht mich stolz, dass so viele Tibeterinnen und Tibeter Unternehmen eröffnen», sagt er. Mittlerweile habe jedoch der grösste Teil der Momo-Anbieter nichts mit Tibet zu tun. «Es verletzt mich, dass es Unternehmen gibt, die Momos nur als Trendprodukt sehen und sich nicht mit der Geschichte und unserer Kultur befassen», so der Tibeter.

Mittlerweile habe sein Unternehmen rund 125 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Laut dem Staatssekretariat für Migration leben gemäss Schätzungen über 8000 Tibeter in der Schweiz. Offizielle Zahlen gibt es keine. «Der grösste Teil unserer Mitarbeiter sind tibetische Flüchtlinge. Unser politisches Schicksal und die Verfolgung unseres Volkes durch die chinesische Regierung hat uns stark vernetzt», erklärt er.

Tenz will ins Ausland expandieren

Der Arbeitsort sei für die Integration sehr wichtig. Das Unternehmen biete deshalb auch gratis interne Deutschkurse an. «Die Kommunikationssprache in unserem Unternehmen ist Deutsch», sagt er. Gleichzeitig eröffnet es viele Take-Away-Stände, wie etwa kürzlich am Bahnhof Luzern, wo 20 Minuten Tibatsang getroffen hat.