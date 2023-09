Frauen-EM 2025: Gibt es Probleme mit den Stadien?

Lange wurde ums Turnier geweibelt – im April erhielt die Schweiz dann die Zusage zur Frauen-EM 2025 . Nun laufen die Vorbereitungen aufs grosse Fussballfest. An einer Medienkonferenz des SFV wurde nun das Datum des Turniers bekanntgegeben. Vom 2. bis 27. Juli 2025 duellieren sich die besten europäischen Nationen in der Schweiz um die Europameisterschaft.

Der Fussballverband gab ausserdem bekannt: Die K.o.-Runden werden in den vier grössten Stadien der Schweiz ausgetragen. Das heisst: In Basel, Bern, Genf und Zürich – aktuell laufen die Verhandlungen. Noch steht nicht fest, wer den Final oder auch das Eröffnungsspiel bekommt. Ein Problem dabei: Es könnte aufgrund der Daten des Turniers im Juli zu einem Stadion-Chaos kommen.

Nati spielt an drei Orten

Im Juli beginnt nämlich bereits wieder die Super League und auch die ersten Quali-Runden für den europäischen Wettbewerb stehen an. Robert Breiter, der Generalsekretär des SFV, ist sich sicher, dass die Super League mit ihrem Spielplan eine Lösung findet. Zur Europacup-Quali meint er: «Sollte es einen Konflikt geben, kann man diesen vielleicht mit dem Tausch des Heim- und Auswärtsrechtes umgehen oder im schlimmsten Fall das Stadion wechseln.» Der Generalsekretär fügt ausserdem an: «Wir reden von der Frauen-Europameisterschaft.» Es stehe in keinem Verhältnis zu einer Quali-Runde oder einer Super-League-Partie.

Eine Lösung gefunden hat man bereits im Bezug der Heimspiele der Nati. Die Nati wird ihre Gruppenspiele an drei verschiedenen Standorten durchführen. «Wir sind ein föderalistisches Land. Die Nati gehört nicht Bern oder Basel. Wir vom Verband haben darauf gedrängt, dass wir auf Tournee gehen», so Breiter.

Die Verantwortlichen haben mit der EM grosse Ziele. Rund 700’000 Tickets möchte man verkaufen. Turnierdirektorin Doris Keller meint: «Wir wollen, dass alle Spiele ausverkauft sind.» Vor allem die lokale Bevölkerung soll in ihrer Region die Partien besuchen. Am liebsten mit dem Zug, um die Nachhaltigkeit hoch zu halten. Die Verantwortlichen wollen mit der EM den Frauenfussball weiter bringen. «In Zukunft soll es normal sein, dass ein Mädchen, das Fussball spielen will, dies in einem lokalen Club bei einem Mädchenteam machen kann», so Keller.