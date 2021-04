Partys und Littering - Terrassen-Öffnungen und schönes Wetter fordert Polizei

1 / 4 Das schöne Wetter lockte die Bevölkerung nach draussen. 20min/Matthias Spicher Es war das erste Wochenende, an dem die Terrassen wieder offen waren. 20min/Michael Scherrer Die Polizei musste teilweise ihre Präsenz in den Städten erhöhen. 20min/Sonja Mulitze

Darum gehts Am Wochenende waren wegen des schönen Wetters wieder vermehrt Menschen unterwegs.

Insbesondere in den Städten war der öffentliche Raum erstmals wieder mit Gruppen überfüllt.

Als Folge davon ist im öffentlichen Raum viel Abfall liegen geblieben.

Die Polizei hatte in verschiedenen Städten mit Littering und Lärmklagen zu kämpfen.

20 Grad warm, viel Sonne und erstmals seit Monaten wieder die Möglichkeit, in einer Gartenbeiz mit Freunden etwas zu trinken und zu essen: Das frühlingshafte Wetter lockte die Schweizerinnen und Schweizer dieses Wochenende in Scharen an die frische Luft. Verschiedene Polizeien hatten alle Hände voll zu tun.

Ausgangsverhalten habe sich in den öffentlichen Raum verlegt

So habe die Stadtpolizei Zürich etwa die Präsenz am Bellevue und um das Seebecken im Vergleich zu den Vorjahren erhöhen müssen, wie Sprecher Marc Surber sagt. «Clubs, Bars und andere übliche Treffpunkte haben noch geschlossen. Somit hat sich das Ausgehverhalten, dass normalerweise an diesen Orten stattfindet, nach draussen verlegt.» Eine erhöhte Lärmbelastung und zunehmendes Littering sei en nun mal die Folge davon.

Auch in St. Gallen ha ben sich das schöne Wetter und die fehlenden Ausgehmöglichkeiten bemerkbar gemacht: Laut der Stadtpolizei St. Gallen sei am Freudenberg nahe der Stadt St. Gallen in der Nacht auf Sonntag eine Party gefeiert worden. « In der Nähe des Waldrandes hat es grossflächig massiv Littering und teilweise Sachbeschädigung gegeben – wir konnten beim Aufräumen elf Abfallsäcke füllen » , sagt Sprecher Roman Kohler. Wegen des schönen Wetters sei es zwar logisch, dass sich mehr Leute im öffentlichen Raum aufhalten. «Aber dass eine grössere Party nahe des Waldrandes stattfindet, ist im Vergleich zu den Vorjahren schon eher ungewöhnlich. Das kam bis jetzt noch nie so vor. »

Littering zunehmendes Problem

Dass Littering aufgrund der grossen Präsenz der Menschenmengen im öffentlichen Raum problematisch ist, hat auch die städtische Strassenreinigung in Bern festgestellt: « Seit Coronabeginn verschiebt sich die Verteilung des Abfalls zeitlich und geographisch » , sagt Rolf Müller, Leiter Strassenreinigung der Stadt Bern . « Beispielsweise ist nun mehr Abfall in den P a rk s und entlang der Aare aufzufinden, hingegen bleiben stark frequentierte Orte in der Innenstadt relativ sauber. » Die Stadt Bern habe dementsprechend reagieren müssen. « Wir mussten unser Personal zeitlich anders einteilen. Vor Corona hatten wir insbesondere unter der Woche zu Stosszeiten und Sonntagmorgens nach dem Ausgang viel zu tun. Nun ist es so, dass die Menschen mehr an Sonntagnachmittagen unterwegs sind, » so Müller weiter. « Die Bedürfnisse der Menschen haben sich nun mal verändert. »