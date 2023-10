Terror-Angriff: Freunde trauern um getöteten Patrick L.

Die Tötung von Patrick L. aus Steffisburg BE löst in seinem Umfeld grosse Bestürzung aus. Der fussballbegeisterte Schwede galt als «gmögiger» Typ und war sehr geschätzt.

1 / 5 Patrick L.* war Schweden- und YB-Fan. Facebook «Pädu war der gutmütigste Mensch, den ich kenne», sagt Thomas Schödler vom FC Steffisburg. «Ich habe kein einziges Mal gehört, dass er ein böses Wort gegen jemanden gerichtet hat.» Facebook Zuvor hatte das EDA bereits bekannt gegeben, Kenntnis von einem schwedischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in der Schweiz zu haben, der Opfer des Anschlags in Brüssel wurde. AFP

Darum gehts Bei der Terrorattacke in Brüssel kam der in Steffisburg lebende Patrick L. ums Leben.

Im ansässigen Fussballverein, in dem sich der 60-jährige Schwede über viele Jahre engagierte, sitzt der Schock tief.

Laut einem langjährigen Freund war der YB-Fan ein äusserst geselliger Mensch und ein penibler Trainer.

Auch im Fanforum und auf X sprechen Menschen der Familie ihr Beileid aus. Die SBB trauert um ihren langjährigen Mitarbeiter.

Angehörige und Freunde trauern um den 60-jährigen Patrick L.*, der am Montagabend dem Terroranschlag in Brüssel zum Opfer fiel. Der im Kanton Bern lebende Schwede war ein begeisterter Fussballfan und über 20 Jahre lang beim FC Steffisburg (FCS) als Spieler, Trainer und Vorstandsmitglied tätig.

Zu den langjährigen Freunden und Weggefährten des Verstorbenen zählt Thomas Schödler, der beim FCS für den Frauen-Fussball verantwortlich ist. Als Patrick L. im Jahr 2000 in den Verein eintrat, spielten die beiden Seite an Seite in der Seniorenmannschaft, später sassen sie gemeinsam im Vorstand. «Pädu war der gutmütigste Mensch, den ich kenne», sagt Schödler. «Ich habe kein einziges Mal gehört, dass er ein böses Wort gegen jemanden gerichtet hat.»

«Wie ein Kanonenschlag»

So «gmögig» als Typ, so penibel sei Patrick L. als Trainer gewesen. «Er hat gerne seine fussballerische Kompetenz durchblicken lassen und sich schon mal in Details verloren», erzählt Schödler und lacht. «Wenn er eine Pass- oder Torschussübung im Kopf hatte, dann wollte er sie exakt so umgesetzt haben – auch wenn manch ein Kritiker es anders sah.»

Patrick L. habe sich immer als Schwede in der Schweiz gefühlt – daraus habe er nie einen Hehl gemacht, sagt Schödler. Mit seinem typisch schwedischen Deutsch-Akzent sei er erfrischend selbstironisch umgegangen: «Oft sagte er am Schluss einer Ansprache: ‹Ihr wisst ja, was ich meine mit meinem Pädu-Deutsch.›»

Am Dienstagmorgen hörte Schödler im Radio, dass bei der Terrorattacke ein Schwede mit Schweizer Pass getötet worden sei. Schon da sei ihm klar gewesen, dass nur wenige Personen infrage kämen. Die Nachricht über den Tod seines Freundes habe ihn schliesslich getroffen «wie ein Kanonenschlag», sagt Schödler. 1000-mal habe er sich die Frage nach dem Warum gestellt. «Aber darauf werde ich wohl nie eine Antwort finden.» Der Verlust von Patrick L. werde bei ihm und vielen weiteren Menschen «eine Riesenlücke» hinterlassen, so Schödler.

«Wir werden deinen Sitz leer lassen»

Neben seinem langjährigen Engagement für den FC Steffisburg war Patrick L. auch grosser YB-Fan. Im Fan-Forum 1898.ch schreibt ein Freund: «Ich kann es kaum fassen – wir wollten nächste Woche ans YB-City-Spiel. Wir werden deinen Sitz leer lassen und an dich denken!»

Screenshot X

«Unfassbar traurig»

Auch im YB-Forum sprechen zahlreiche Menschen der Familie ihr Beileid aus. «Es ist einfach nur unglaublich tragisch», schreibt ein User. «Da fehlen einem die Worte. Mein herzliches Beileid der ganzen Familie.» Andere schreiben: «Das macht tief betroffen. RIP» und «Unfassbar traurig».

Auch auf X melden sich Userinnen und User: «Mein Beileid aus Basel», schreibt ein Benutzer. «Unfassbar tragisch», eine andere. Ein weiterer User schreibt: «Ohne Worte. Mein herzliches Beileid an die ganze Familie.»

SBB trauert um Mitarbeiter

Die SBB, bei der Patrick L. in leitender Funktion angestellt war, spricht ebenfalls ihr Beileid aus: «Die SBB ist tief betroffen vom Tod des langjährigen Arbeitskollegen. Wir sind in Gedanken bei ihm, seinen Angehörigen und wünschen ihnen viel Kraft», schreibt die Medienstelle auf Anfrage.

* Name der Redaktion bekannt

