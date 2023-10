Angriffe auf Kibbuze: Hamas wollte Kinder töten

1 / 4 Die Hamas-Terroristen wollten offenbar gezielt Kinder töten. Getty Images Bei den Angriffsplänen, die auf Arabisch als «streng geheim» klassifiziert worden seien, handelt es sich dem Bericht zufolge um Befehle an zwei ausgebildete Hamas-Einheiten, Dörfer zu umzingeln und zu infiltrieren und Orte anzugreifen, an denen sich Zivilisten versammeln. Getty Images «Ich habe ermordete Säuglinge gesehen. Ich sah ermordete Kinder. Ich habe gesehen, wie Mütter und Kinder zusammen ermordet wurden», sagte Yossi Landau, ein Kommandant der israelischen Ersthelferorganisation ZAKA. Getty Images

Die Hamas-Terroristen haben offenbar detaillierte Pläne erstellt, um Grundschulen und ein Jugendzentrum im israelischen Kibbuz Kfar Sa'ad anzugreifen, um «so viele Menschen wie möglich zu töten», Geiseln zu nehmen und sie schnell in den Gazastreifen zu bringen, das berichtet NBC News, das Einblick in die Dokumente nehmen konnte.



Bei den Angriffsplänen, die auf Arabisch als «streng geheim» klassifiziert worden seien, handelt es sich dem Bericht zufolge um Befehle an zwei ausgebildete Hamas-Einheiten, Dörfer zu umzingeln und zu infiltrieren und Orte anzugreifen, an denen sich Zivilisten versammeln. Die israelischen Behörden müssen nach Angaben von NBC News noch die Zahl der Toten in Kfar Sa'ad ermitteln.

Dokumente bei Leichen der Terroristen gefunden

Die Dokumente wurden von israelischen Ersthelfern bei den Leichen der Hamas-Terroristen gefunden und an NBC News weitergegeben. Sie enthalten detaillierte Karten und zeigen, dass die Hamas beabsichtigte, Zivilisten und Schulkinder zu töten oder als Geiseln zu nehmen.



Der detaillierte Angriffsplan sei Teil einer Reihe von Dokumenten, die israelische Beamte derzeit analysieren, wie eine Quelle in der israelischen Armee und eine in der Regierung gegenüber NBC News mitteilten. Ein Überwachungsvideo von Hamas-Terroristen, die am 7. Oktober in einen Kibbuz eindrangen, zeigt eine ähnliche Taktik wie in diesen nun veröffentlichten Dokumenten.

Explizite Angriffe auf Frauen und Kinder

Die israelischen Beamten sagten, dass die Hamas systematisch Informationen über jeden Kibbuz an der Grenze zum Gazastreifen gesammelt und spezifische Angriffspläne für jedes Dorf erstellt habe – die auch das explizite Angreifen von Frauen und Kindern beinhalten würden.

Der Plan solch koordinierter Angriffe stünde im Widerspruch zu den jüngsten Behauptungen der Hamas, sie habe keine Kinder getötet. Ein von der Hamas am Freitag veröffentlichtes Video zeigt bewaffnete Terroristen, die als Geiseln genommene israelische Kinder, darunter auch Säuglinge, festhalten und füttern.

«Ich sah ermordete Säuglinge»

«Ich habe ermordete Säuglinge gesehen. Ich sah ermordete Kinder. Ich habe gesehen, wie Mütter und Kinder zusammen ermordet wurden», sagte Yossi Landau, ein Kommandant der israelischen Ersthelferorganisation ZAKA. Der Kibbuz Kfar Aza war einer der am stärksten betroffenen Orte bei dem beispiellosen Terroranschlag am Samstagmorgen, dem 7. Oktober.



Die von NBC News erhaltenen Hamas-Karten zeigen blaue Kreise um Kfar Sa'ad und drei weitere Kibbuze, die ebenfalls an den Gazastreifen grenzen: Kfar Aza, Nahal Oz und Alumim. NBC News ist exklusiv im Besitz der Dokumente.