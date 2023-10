Belgien: 60-jähriges Opfer von Brüssel lebte im Kanton Bern

In Brüssel kam es am Montagabend zu einem terroristisch motivierten Anschlag, der zwei Todesopfer forderte.

In Brüssel wurden am Montag zwei Menschen von einem Terroristen getötet.

Am Montagabend wurden zwei schwedische Fussballfans in Brüssel von einem Terroristen getötet. Ein Todesopfer hatte seinen Wohnort in der Schweiz. Wie Recherchen des «Blick» jetzt zeigen, war der Mann 60-jährig, lebte mit seiner Familie im Kanton Bern und war bei der SBB angestellt.