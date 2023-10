Shani Louk, Doron Asher, Noa Argamani: Das sind die Geiseln der Hamas

Das Video zeigt den Moment, in welchem Noa Argamani verschleppt wird. 20min

Darum gehts Beim Terrorangriff der Hamas wurden über 100 Personen von Israel in den Gazastreifen entführt.

Viele Familien haben keine Informationen über den Zustand oder den Aufenthaltsort ihrer Geliebten.

Die Verzweiflung ist riesig.

Mehr als 100 Personen hat die Terrororganisation Hamas seit der Attacke am Samstag in den Gazastreifen verschleppt. Die Bilder der Geiseln und Videos von deren Entführungen kursieren auf Social Media. Gemäss Angaben des israelischen Militärs sollen einige noch am Leben sein, andere wurden getötet. Unter den Geiseln sind junge Frauen, Mütter mit ihren Kindern und Seniorinnen.

Noa Argamani

Sie soll sich zusammen mit ihrem Freund versteckt haben, später wurde sie zur Geisel genommen: Noa Argamani. Ein Video, wie Angehörige der Hamas die 25-Jährige an einem Musikfestival in Kibbutz Re’im auf einem Motorrad verschleppen, geht derzeit auf Social Media viral. Als der Töff mit der verängstigten Israelin wegfährt, schreit sie panisch und bittet um Gnade. Ihr Freund Avinatan Or wird gleichzeitig von Terroristen zu Fuss und mit den Armen hinter dem Rücken dazu gezwungen, die Strasse hinunterzugehen.

Angehörige der beiden haben ihre Identitäten bestätigt. «Ich habe Noa in dem Video völlig verängstigt gesehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was ihr durch den Kopf ging», sagte der Bruder von Avinatan gegenüber einem israelischen TV-Sender. Vor der Entführung soll Avinatan seinen Standort auf Whatsapp mit einem Bekannten geteilt haben. Wie die «New York Times» schreibt, wurde der Chat auf Facebook publiziert. «Ich und Noa verstecken uns hier», heisst es in einer Nachricht. «Sag dem Militär, dass eine Gruppe von 20 Männern hier versucht, die Leute zu finden, die sich verstecken, und sie lynchen.» Laut der Zeitung zeigen die Nachrichten, dass der Israeli gegen 10 Uhr vormittags aufhörte zu antworten.

Das einzige Lebenszeichen des Paares seither ist ein später aufgetauchtes Video. Es soll zeigen, wie Noa in derselben Kleidung wie bei der Entführung in Gaza aus einer Wasserflasche trinkt. Das Video konnte noch nicht verifiziert werden.

Shani Louk

An derselben Party wurde auch die 22-jährige Shani Louk entführt. Das bestätigte ihre Mutter Ricarda auf Social Media. Sie habe ihre Tochter in einem Video, welches später von der CNN verifiziert wurde, erkannt. Darin war der blutende, halbnackte Körper ihrer bewusstlosen Tochter auf der Rückseite des Jeeps der bewaffneten Terroristen zu sehen. Die Männer führten den Körper der jungen Frau vor, zogen sie an den Haaren, bespuckten sie und schrien dabei «Allahu Akbar», was «Gott ist grösser» bedeutet.

Nachdem am Morgen früh Raketen im Süden Israels eingeschlagen hatten, habe Ricarda noch mit Shani telefonieren können. Dabei habe sie ihre Tochter darum gebeten, einen Bunker aufzusuchen. Ob die junge Deutsche noch lebe, sei derzeit unklar, erklärt CNN. «Wir suchen durchgehend nach neuen Videos und Neuigkeiten. Bisher leider ohne Erfolg», so die Mutter zum US-Sender. Der einzige Hinweis: Jemand soll mehrfach versucht haben, die Kreditkarte von Shani im Gazastreifen zu nutzen.

Ricarda Louk bittet die Bevölkerung darum, jegliche Informationen zu ihrer entführten Tochter Shani mit der Familie zu teilen. X

Doron Asher

Als seine Frau Doron (34) ihm am Samstagmorgen flüsternd am Telefon sagte, dass Hamas-Terroristen in ihr Haus im Kibbutz Nir Oz eingedrungen waren, ging für Yoni Asher eine Welt unter. Später soll er sie und ihre zwei Töchter (3 und 5 Jahre alt) in einem Video erkannt haben, welches von Hamas-Terroristen verbreitet wurde. Seit dem Morgen des Angriffs herrscht zwischen Yoni und seiner Familie Funkstille. «Die Ortung des Telefons meiner Frau zeigt, dass es sich in Khan Yunis (im Süden des Gazastreifens) befindet. Ich habe Angst, dass sie, unsere beiden Töchter und meine Schwiegermutter auch dort sind», sagt er zu «Ynetnews».

Yoni Asher ist dermassen verzweifelt, dass er in einem Video, welches «Channel 4 News» vorliegt, eine Bitte an die Hamas-Miliz selbst richtet. Darin bietet er sich selbst zum Austausch für seine Familie an: «Ich bitte die Hamas, verletzt keine Kinder, verletzt keine Frauen. Wenn ihr mich stattdessen wollt, bin ich bereit zu kommen.» Zudem fordert der Familienvater die Unterstützung Israels, um das Wichtigste, was er habe, zu befreien. «Ich will glauben, dass etwas passieren wird und dass mein Land, mein Premierminister, meine Regierung, etwas unternehmen wird, um sie zurückzuholen.»

Die Frau von Yoni Asher und seine zwei Kinder wurden von der Hamas entführt. In einem emotionalen Aufruf wendet er sich an die Hamas. 20min

Yaffa Adar

Auch die Seniorin Yaffa Adar soll am Samstag aus ihrem Haus im Kibbutz Nir Oz verschleppt worden sein. In einem emotionalen Facebook-Post meldet sich die verzweifelte Enkelin der 85-Jährigen zu Wort. «Das ist meine Grossmutter. Sie wurde gefangen und nach Gaza verschleppt.» Ein Foto zeigt Yaffa Adar in einem Golf-Cart neben schwer bewaffneten Männern. Avdar schreibt, dass ihre Grossmutter den Kibbutz mitgegründet habe und ihr Land liebte. Dennoch werde sie nun als Geisel vom Staat im Stich gelassen. «Keiner weiss etwas über sie, keiner redet mit uns», so Advar.