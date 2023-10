Shani Louk: Hat Hamas Hass-SMS von Handy ihres Freundes verschickt?

Baerbock sicherte Unterstützung zu

Im Fall der mutmasslich von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppten Deutschen Shani Louk hat Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) der Familie nach deren Angaben ihre Unterstützung zugesichert. Konkrete Ergebnisse habe es bei dem Treffen am Freitag in Israel jedoch nicht gegeben, sagte Wilfried Gehr am Samstag der DPA. Gehr ist der Lebensgefährte von Shanis Tante, die in Sulz am Neckar in Baden-Württemberg lebt.