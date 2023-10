Schwedische Fans: Lise-Lotte vergisst Pädus Bärenumarmung nie mehr

1 / 7 So kannten seine Freunde ihn: Patrick L. (60) aus Schweden lebte mit seiner Familie im Kanton Bern und war grosser Fussballfan. Am Montag wurde er bei einem Terrorangriff in Brüssel gewaltsam aus dem Leben gerissen. Privat Andreas Richt, Vereinsmanager eines grossen Nati-Fanclubs war vor Ort in Brüssel, als die Tat geschah. Er hatte alle drei Opfer des Terrorangriffs zuvor getroffen. REUTERS Richt und einige seiner Fan-Kumpels waren spät dran und befanden sich noch am Eingang des Stadions, als drinnen bereits die Hymnen gespielt wurden. Dann habe ein Freund angerufen und sie über die Terrorattacke informiert. «Wir wussten nur, dass eine Tat geschehen war – wir wussten nicht, dass es sich um eine kaltblütige Hinrichtung gehandelt hat», sagt Richt. Getty Images

Darum gehts Am Montag erschoss ein 45-jähriger Tunesier zwei schwedische Fussballfans in Belgien.

Ein Dritter wurde beim Angriff verletzt und befindet sich im Krankenhaus.

Andreas Richt ist Verbandsmanager eines grossen schwedischen Nati-Fanclubs – er war vor Ort in Brüssel, als der Terrorangriff stattfand.

Die drei Opfer hatte er alle schon getroffen – eines der Todesopfer war ein enger Freund innerhalb der Fangemeinschaft.

Auch Lise-Lotte aus Schweden kannte die drei Opfer gut – auch Patrick L. (60), der in der Schweiz wohnhaft war.

Am Montagabend ging der 45-jährige Tunesier Abdesalem Lassoued zum Terror-Angriff über. Mitten in der Innenstadt von Brüssel schoss er auf drei schwedische Männer, die mit blau-gelben Fussballtrikots unterwegs waren. Zwei davon – der 60-jährige Patrick L., der in der Schweiz wohnte und ein rund 70-jähriger Mann – starben. Ein Dritter überlebte die Attacke verletzt.

L. befand sich mit einem Fanclub des schwedischen Nationalteams in Brüssel. Zusammen wollten sie den Match zwischen Schweden und Belgien sehen, Zeit miteinander verbringen und ihr Nationalteam unterstützen.

«Authentischer, unglaublich netter Mensch»

Auch Andreas Richt, Vereinsmanager vom Fanclub «Gula Väggen» (schwedisch: die gelbe Wand), war mit rund 150 anderen Mitgliedern vor Ort. Nur wenige Stunden vor dem Terrorangriff seien sie noch an der Stelle vorbei gegangen, an der später zwei von ihnen grausam aus dem Leben gerissen wurden.

Richt hatte alle drei Opfer getroffen – der zweite Verstorbene war ein enger Freund innerhalb der Fan-Familie. L. kannte er hingegen erst seit kurzem: «Aber ich erlebte ihn als authentischen, unglaublich netten Menschen», erzählt Richt. Am Montag hätten sich die Schweden-Fans das Spiel am Abend ansehen wollen. Richt und seine Kollegen aus dem Vorstand des Fanclubs seien vorher noch Abendessen gegangen, die anderen hätten sich schon auf den Weg zum Stadion gemacht. «Mein verstorbener Freund hatte Schwierigkeiten beim Gehen – also beschlossen er und die zwei weiteren Opfer des Angriffs, mit dem Taxi ins Stadion zu fahren», erzählt Richt. Dort kamen sie aber nie an.

«Wussten nicht, dass es sich um eine kaltblütige Hinrichtung handelte»

Richt und die Vorstandsmitglieder des Clubs standen nach dem Abendessen vor dem Eingang zum Stadion. «Die schwedische Hymne begann bereits, wir waren etwas spät dran.» Sie hätten den Eingang wechseln müssen, weil sie am falschen gestanden seien. «Als wir zum zweiten Eingang kamen, wurde die belgische Hymne gespielt – und in diesem Moment rief mich ein Freund an», erzählt Richt.

Sein Freund am Telefon habe wissen wollen, wie es ihnen geht und ob sie in Sicherheit sind. «Erst da erfuhren wir, dass etwas Schreckliches geschehen sein muss. Wir drehten sofort um und machten uns auf den Weg zurück ins Hotel, um uns dort einzusperren.» Im Nachhinein, überlegt Richt, wäre es wohl in der Arena sicherer gewesen. Doch zu diesem Zeitpunkt hätten sie noch nicht gewusst, was genau geschehen war. «Wir wussten nur, dass eine Tat geschehen war – wir wussten nicht, dass es sich um eine kaltblütige Hinrichtung gehandelt hat», sagt er.

Im Hotel hätten Richt und weitere Freunde aus der Fangemeinde die Entwicklungen verfolgt. Dann habe sie die Information erreicht, dass die Opfer schwedische Nationaltrikots trugen. «Schon da wussten wir, dass es jemand von uns sein muss», so Richt. Um halb zwei Uhr morgens hatten sie 147 der 150 anwesenden Fanclub-Mitglieder erreicht – drei nahmen weder Anrufe entgegen, noch antworteten sie auf Mitteilungen. «Wir ahnten, dass das nichts Gutes heisst – doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt», so Richt.

Mit geladener Waffe fuhr der Attentäter auf dem Motorrad durch Brüssel. 20min

«Es ist so verdammt ungerecht»

Ein Fanmitglied habe letztlich am frühen Dienstagmorgen das Opfer, welches im Krankenhaus liegt, erreicht. «Das war das letzte Puzzlestück, das wir nie hören wollten – damit war klar, dass unsere anderen zwei Freunde tot waren. Dass ich in der Nacht dreimal einen Toten angerufen hatte, der hingerichtet auf dem Boden lag, fühlt sich komplett surreal an.»

Richt kann am Telefon nur schwer in Worte fassen, wie er die letzten 48 Stunden erlebt hat. «Es ist unbegreiflich – es ist so verdammt ungerecht.» Am Tag zuvor habe er mit den dreien über Zukunftspläne gesprochen, mit ihnen zusammengesessen – und nun seien zwei davon für immer weg. «Wir planen nun eine Gedenkfeier, um das Leben dieser zwei authentischen Nati-Fans zu ehren. Eine Kundgebung, die nicht gegen Hass und Terror, sondern eine Kundgebung der Liebe zu ihnen sein soll.»

«Wir sind am Boden zerstört»

Auch Lise-Lotte kann kaum fassen, was geschehen ist. Wie L. sei sie ein riesiger Fan des schwedischen Nationalteams und reiste mit einem Fanclub an verschiedene Spiele in Europa. Die drei Opfer kannte sie gut, allen voran auch L.: «Das letzte Mal sah ich ihn 2022 in Ljubljana – und wie immer, wenn man ihn traf, schenkte er einem das grösste Lächeln und eine Bärenumarmung», erzählt sie 20 Minuten.

«Er war so unglaublich gemocht von allen, da er so ein echtes Interesse am Fussball hatte und eine gute Seele war», so Lise-Lotte. «Ich liebte es, mit ihm ein Bier an unseren Fan-Versammlungen zu trinken und zu plaudern. Ich werde meine guten Freunde vermissen, aber nie vergessen», so die Schwedin. In erster Linie denke sie nun aber an L.s Familie, an die Familie des zweiten Verstorbenen und an ihren Freund, der nach dem Angriff im Krankenhaus liegt. «Ich und die ganze Fan-Familie sind am Boden zerstört nach dieser grausamen Tat.»

Geschwister: «Zutiefst schockiert»

Gegenüber dem schwedischen «Aftonbladet» äusserten sich am Mittwoch auch die Geschwister von L.: «Er war ein fantastisch warmer, humorvoller und fürsorglicher Vater, Ehemann, Bruder, Grossvater und Onkel.» Seine «geliebte Familie» habe für ihn immer an erster Stelle gestanden. «Unsere ganze Familie ist zutiefst schockiert über dieses Unvorstellbare, das geschehen ist», so seine Geschwister.