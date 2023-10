Terrorgefahr: Nachrichtendienst überwacht 41 «Risikopersonen»

In der Schweiz soll die Terrorgefahr gemäss Nachrichtendienst des Bundes (NDB) seit dem Angriff der Hamas auf Israel erhöht sein.

Darum gehts Wegen des Nahostkonflikts und dem jüngsten Terroranschlag in Belgien steigt auch hierzulande die Angst vor Terror.

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) überwacht aktuell rund 41 sogenannte Risikopersonen.

Es stellt sich aber die Frage, ob die Schweiz für die Terrorbekämpfung überhaupt genügend gerüstet ist.

Nach dem Terroranschlag in Brüssel von letzter Woche stellt sich die Frage, ob die Terrorgefahr auch wegen des erneut entfachten Nahostkonflikts in Europa und in der Schweiz gestiegen ist. Die Antwort lautet: Ja. Der Nachrichtendienst des Bundes beurteilt die Terrorbedrohung für die Schweiz derzeit als «erhöht».

Der 45-jährige Attentäter, ein asylsuchender Tunesier war im Land als sogenannter Gefährder registriert. Dies, weil er mit radikalislamischen Gruppen sympathisierte und die Anwendung von Gewalt befürwortete. Er war den Behörden bekannt und doch konnte er den Anschlag verüben.

Nachrichtendienst überwacht potenzielle Attentäter

Auch in der Schweiz gibt es solche Programme. Hierzulande ist der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) für die Überwachung von potenziellen Attentätern zuständig. Am 1. Juni 2022 trat das neue Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) in Kraft, dass es der Polizei erlaubt, präventiv besser einzugreifen.

Das Gesetz erntete international viel Kritik. Der UNO-Sonderberichterstatter Nils Melzer bezeichnete es laut SWI sogar als unwirksam im Kampf gegen Terrorismus.

Weil in Brüssel der Täter nicht ausgeschafft wurde, obwohl Tunesien schon im August des vergangenen Jahres seine Auslieferung beantragt hatte, ist der belgische Justizminister Vincent Van Quickenborne zurückgetreten.

Schweiz stuft 41 Personen als Risikopersonen ein

Wie die «SonntagsZeitung» schreibt, sind hierzulande aktuell 41 Personen als Risikopersonen eingestuft. Laut dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) stellen sie «ein erhöhtes Risiko und eine primäre Bedrohung für die innere und äussere Sicherheit der Schweiz» dar.

In den vergangenen drei Jahren soll die Zahl der Risikopersonen zwar abgenommen haben, die Zahl auffälliger Nutzer im Rahmen des sogenannten Dschihad-Monitorings des Nachrichtendiensts soll aber zugenommen haben. Rund 743 Nutzer sollen seit 2012 identifiziert worden sein, die in oder aus der Schweiz dschihadistisches Gedankengut verbreiten oder sich mit Gleichgesinnten im In- und Ausland vernetzt haben.

Wenn Anhaltspunkte einer weiteren Radikalisierung vorlägen, hat der Nachrichtendienst verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Erlassen eines Ausreiseverbots oder eine Ausweisung wie im Fall von Belgien.

Schweiz für Terrorbekämpfung gerüstet?

Bei Verdacht auf strafbare Handlungen übergebe man die Fälle an die Strafverfolgungsbehörden, zitiert die «SonntagsZeitung» den Nachrichtendienst. In der Samstagsrundschau des SRF stellte Bundesanwalt Stefan Blättler infrage, ob die Schweiz für die Terrorbekämpfung genügend gerüstet sei. «Wir haben zu wenig Bundespolizisten», so Blättler.

