Terrorgefahr: Schweizer Botschaft in der Türkei geschlossen

Sicherheitsbedenken beim EDA : Terrorgefahr – Schweizer Botschaft und Konsulat in der Türkei geschlossen

Die Schweizer Botschaft in Ankara und das Generalkonsulat in Istanbul sind für Private geschlossen worden. Das EDA begründet den Entscheid mit einem möglicherweise drohenden Anschlag.

Derzeit können Schweizerinnen und Schweizer in der Türkei nicht auf die Hilfe ihrer diplomatischen Vertretungen zählen: Wie das Eidgenössische Departement des Äusseren EDA gegenüber dem «Blick» bestätigt, sind sowohl die Botschaft in Ankara wie auch das Generalkonsulat in Istanbul «bis auf weiteres» für die Öffentlichkeit geschlossen. Begründet wird dies mit der drohenden Gefahr eines Terroranschlags. «Das EDA sowie die Vertretungen vor Ort verfolgen die Situation weiterhin aufmerksam und stehen in Kontakt mit den türkischen Behörden und den Partnerländern, um die Lage zu beurteilen», wird das EDA zitiert.

Bereits zuvor schlossen Länder wie Deutschland, Schweden oder die Niederlande ihre diplomatischen Vertretungen in der Türkei. Nach den jüngsten Vorfällen in europäischen Hauptstädten – gemeint sind Koranverbrennungen und -zerreissungen in europäischen Ländern – bestehe ein «erhöhtes Anschlagsrisiko», so das deutsche Auswärtige Amt. Es empfiehlt deutschen Staatsbürgern in der Türkei, wachsam zu sein. Auch die Türkei selbst spricht Warnungen für ihre Landsleute in Europa und den USA aus.