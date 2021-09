«Kreuzzug der Amerikaner» : Terrornetzwerk Al-Kaida veröffentlicht neue Videobotschaft ihres Anführers

Ein neues Video von Al-Sawahiri deutet darauf hin, dass der Ägypter noch leben könnte. Osama bin Ladens Nachfolger kritisiert den Westen – ausgerechnet am Jahrestag von 9/11.

20 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September hat das Terrornetzwerk Al-Kaida eine neue Videobotschaft ihres Anführers Aiman al-Sawahiri veröffentlicht. In dem am Samstag über die sozialen Medien verbreiteten Film ruft Al-Sawahiri seine Anhänger dazu auf, die Staaten im Westen und ihre Verbündeten im Nahen Osten zu bekämpfen. Das rund 60 Minuten lange Video zeigt die erste Ansprache des Al-Kaida-Chefs, seitdem es Ende vergangenen Jahres unbestätigte Gerüchte über seinen Tod gegeben hatte.

«Die USA verliessen Afghanistan gebrochen»

Analysten sehen in der Aufnahme Hinweise, dass Al-Sawahiri zu Beginn dieses Jahres am Leben war. So erwähne er einen Angriff auf das russische Militär im Nordwesten Syriens am 1. Januar, twitterte Rita Katz, die Direktorin der auf Propaganda von Extremisten spezialisierten «Site Intelligence Group».