Europa und China liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen im E-Auto-Markt. Im ersten Halbjahr 2020 wurden in Europa knapp 400’000 reine E-Autos und Hybride verkauft. In China waren es lediglich 7000 weniger, wie es in einer Mitteilung des Center Automotive Research (CAR) heisst.

China gewinnt dank Tesla einen Vorsprung

Da 80 Prozent der E-Autos in China vollelektrisch sind, dürfte die wachsende Produktion des Herstellers Chinas Marktanteil zügig in die Höhe treiben. Denn der US-Autobauer stellt die Autos direkt in China her – in einer Fabrik in Shanghai.