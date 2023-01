Tesla boomt – so heftig werden nun die Preise reduziert

Die Schweiz ist ein «Tesla-Land». Das ist nichts Neues, sondern wurde bereits nach der Einführung des Tesla Roadster 2008 immer wieder betont. Denn nirgendwo war die Tesla-Dichte höher als in der Schweiz. «Eine Eintagsfliege», lachten die Manager der traditionellen Autobauer damals und prophezeiten: «In ein paar Jahren ist Tesla Geschichte.»

Von wegen: Tesla ist nicht Geschichte, sondern schreibt Geschichte. Nachdem der VW Golf von 1975 bis 2016 41-mal in Folge die Nummer 1 der Schweiz war, machte sich der Skoda Octavia vier Jahre auf der Poleposition breit, ehe dieser 2021 vom Tesla Model 3 vom Thron gestossen wurde und erstmals ein Elektroauto an der Spitze der Schweizer Verkaufshitparade stand. Auch das kein Einzelfall: Ende 2022 stand mit dem Model Y wieder ein Tesla-Modell an der Spitze der Schweizer Neuwagen-Hitparade. Mit total 4928 Immatrikulationen Ende 2022 liess der Tesla dem VW Tiguan (4245 Fahrzeuge) und dem Skoda Octavia (4090) keine Chance. Vorjahressieger Tesla Model 3 schaffte es hinter dem Audi Q3 (3876) mit 3525 Zulassungen auf den fünften Platz.