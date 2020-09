Am Dienstag machte er zuerst einen Abstecher nach Tübingen zum Hauptsitz von Curevac. Zusammen mit der Biotech-Firma will Musk die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs vorantreiben.

Tesla-Gründer Elon Musk ist auf Besuch in Deutschland.

Elon Musk ist derzeit auf Spontan-Besuch in Deutschland. Der Tesla-Chef ist laut Berichten am Montagabend in seinem Privatjet auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn gelandet.