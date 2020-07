Trotz Corona-Pandemie

Tesla erzielt vierten Quartalsgewinn in Folge

Trotz der Corona-Pandemie hat der amerikanische Hersteller von Elektroautos, Tesla, im zweiten Quartal dieses Jahres einen Gewinn in Höhe von 104 Millionen Dollar (100 Millionen Franken) erzielt. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Handelsschluss mit.

Im zweiten Quartal des Vorjahres hatte Tesla noch einen Verlust in Höhe von 408 Millionen Dollar gemeldet. Für Tesla ist es bereits der vierte Quartalsgewinn in Folge. Damit könnte das Unternehmen von Elon Musk nun erstmals in den renommierten Aktienindex S&P 500 aufgenommen werden.