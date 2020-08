Gericht urteilt

Tesla-Fahrer bekommt Ausweis entzogen – weil er Scheibenwischer einstellte

Bei einem Tesla kann die Geschwindigkeit der Scheibenwischer nur über den eingebauten Bildschirm eingestellt werden. Dies wurde einem Tesla-Fahrer in Deutschland zum Verhängnis, nachdem er einen Unfall im Regen gebaut hatte.

Ein Tesla-Fahrer in Deutschland ist ausser sich: Wie das Oberlandsgericht in Karlsruhe entschieden hat, muss der Autofahrer seinen Führerausweis abgeben, nachdem er mit seinem Tesla im Regen einen Selbstunfall verursacht hat. Grund dafür ist, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls «von einem elektronischen Gerät abgelenkt» worden sei, wie es in den Gerichtsdokumenten heisst.

Bei diesem elektronischen Gerät handelte es sich allerdings nicht um das Smartphone des Autolenkers, sondern um den Touchscreen des Tesla. Wie der Fahrer angegeben hat, hat er versucht, aufgrund des starken Regens die Scheibenwischer-Geschwindigkeit im Auto anzupassen. Tatsächlich können in einem Tesla die Scheibenwischer zwar mittels Knopfdruck aktiviert werden, diese passen sich aber automatisch an die Stärke des Regens an. Will ein Fahrer die Geschwindigkeit der Wischer selbst regulieren, ist dies laut BBC nur über die Einstellungen innerhalb des Touchscreens möglich.