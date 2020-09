Das Gebastel im Tesla scheint kein Einzelfall zu sein. In einem Forum schrieben etliche andere Nutzer, dass sie eine fast identische Halterung am gleichen Ort entdeckt hätten. Offensichtlich wolle Tesla so den Wärmetauscher, der für die Warmluft im Fahrzeuginnern verantwortlich ist, sichern.

Das Model Y ist der neuste Stolz von Elektroautobauer Tesla. Auf den Strassen im Heimmarkt USA ist der Mittelklasse-SUV seit März zu sehen. In Europa soll es nächstes Jahr so weit sein. Schweizer können die Karosse ab einem Preis von 60’000 Franken vorbestellen.

Doch offenbar ist beim Model Y nicht alles Hightech unter der Haube. So hat ein Besitzer des E-Autos in den USA eine peinliche Entdeckung gemacht, wie die Plattform schreibt: Im Motorraum ist ein silberner Kasten mit zersägten Holzkeilen, grünem Tape und einem Riemen befestigt.

In den Baumarkt gerannt?

Das Gebastel im Tesla scheint kein Einzelfall zu sein. Auf den Post hin schrieben etliche andere Nutzer, dass sie eine fast identische Halterung am gleichen Ort entdeckt hätten. Offensichtlich wolle Tesla so den Wärmetauscher, der für die Warmluft im Fahrzeuginnern verantwortlich ist, sichern.

Vorgezogene Auslieferung

Tatsache ist: Tesla hat in der Vergangenheit schon oft die Auslieferung verschieben müssen. Beim Model Y überraschte Tesla aber die Kunden, zog in den USA den Start um ein halbes Jahr vor: Ursprünglich hätte er in diesem Herbst erfolgen sollen. Ein Nutzer im Forum gibt daher zu bedenken: «Du wärst überrascht, wie viele Dinge in der Produktion noch schnell im Notfall gefixt werden.»