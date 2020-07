Elon Musk als Modeschöpfer

Tesla-Fans stürzen sich auf die «S3XY»-Shorts

Der E-Autobauer feiert sein Börsenhoch mit dem Verkauf einer kurzen Hose. Das Kleidungsstück ist gespickt mit Anspielungen – und lässt den Webshop von Tesla zusammenbrechen.

Die Tesla-Aktie boomt. An der Börse ist die US-Firma der wertvollste Autohersteller der Welt (siehe Box). Zur Feier des Erfolgs hat sich CEO Elon Musk etwas Spezielles ausgedacht. Am Samstagabend kündigte der Milliardär mit einem Tweet limitierte, rote Satin-Shorts im Tesla-Onlineshop an.