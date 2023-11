Tesla für 24'000 Franken: Elon Musk baut bald einen Billig-Tesla

Ein Tesla steht schon lange auf deiner Wunschliste, lag aber immer über deinem Budget? Das könnte sich bald ändern: Elon Musk kündigt in Berlin den Bau eines günstigen Modells an.

Einstiegsmodell : Elon Musk will in Deutschland einen Billig-Tesla bauen

In Grünheide nahe Berlin will Elon Musk einen besonders günstigen Tesla bauen: Mehr als 11’000 Mitarbeitende sind in der Gigafactory beschäftigt.

25’000 Euro, umgerechnet ca. 24’100 Franken – für diesen verhältnismässig kleinen Betrag sollst du dir in der nahen Zukunft einen Tesla leisten können. Das zumindest kündigte Unternehmenschef Elon Musk an, als er seine Pläne vergangene Woche im Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin vorstellte. Das Auto sei bereits in der Entwicklung. Damit bestätigte Musk, worüber viele Medien bereits zuvor berichtet hatten. Ob das Einsteigermodell ausschliesslich in Europa gebaut werden soll, ist bisher offen. Übrigens, bisher kostet das günstigste Tesla-Modell 43’560 Euro, knappe 42’000 Franken.

Elon Musk will seine Tesla-Fabrik in Grünheide weiter ausbauen und eine Million Autos im Jahr produzieren können. REUTERS

Bald eine Million Teslas aus Deutschland

Das Werk in der Gemeinde in Grünheide, Brandenburg, wurde erst im vergangenen Jahr eröffnet. Dass Musk die wichtige Ankündigung gerade dort macht, sehen viele der Teilnehmenden als einen Ausdruck der Standortsicherheit. Dazu kommt, dass es für das Werk und die bislang 11’000 Angestellten bereits Pläne zum Ausbau und zur Vergrösserung gibt: Das angepeilte Ziel von 500’000 Autos im Jahr ist noch nicht erreicht, soll aber schon bald auf eine Million im Jahr hochgesetzt werden können. Das Land Brandenburg prüft noch den umweltrechtlichen Antrag für den ersten Teil des Ausbaus. Umweltverbände und Anwohner haben Bedenken, ein Teil des Geländes liegt in einem Wasserschutzgebiet.

Mehr Lohn für die Angestellten

An der gleichen Veranstaltung kündigte Musk höhere Löhne für seine Beschäftigten an. Die Jahresgehälter der Produktionsmitarbeiter sollen ab Februar 2024 um 2500 Euro, etwa 2400 Franken, erhöht werden. Die Gewerkschaft IG Metall begrüsst die geplante Lohnerhöhung. Nach ihren Angaben bleibt die Bezahlung bei Tesla allerdings auch danach deutlich hinter dem branchenüblichen Niveau in der Autoindustrie in Deutschland zurück.