Oftringen : Tesla hebt ab und fliegt in Swissgrid-Unterwerk

In Oftringen hat sich in der Nacht auf Samstag ein spektakulärer Unfall ereignet. Zwei Personen wurden verletzt, es entstand Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken.

Das Auto ist beim Unfall in das Unterwerk von Swissgrid geflogen.

In Oftringen hat ein 23-Jähriger die Herrschaft über seinen Tesla verloren.

Am Samstag gegen 4.30 Uhr passierte es in einer Linkskurve bei Oftringen: Der Tesla kam rechts von der Strasse ab, krachte gegen den Randstein, hob ab und wurde über einen Sicherheitszaun auf das Gelände von Swissgrid katapultiert. In Abgangstrennern des Unterwerks kam das Auto zum Stillstand.