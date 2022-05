«Tesla in Sekunden geknackt» – Hacker klauen Model Y und 3

So schnell ist der Tesla offen.

Sie können mit ihrem Angriff Autos öffnen und so wegfahren.

Wenn ein iPhone, das als Schlüssel genutzt wird, in die Nähe des eigenen Teslas kommt, geht die Tür auf. Das ist praktisch, birgt aber auch Risiken. In dem Funkschlüsselsystem wurden schon mehrfach Lücken entdeckt, die dann per Update vom Hersteller jeweils schnell geschlossen wurden. Jetzt melden Sicherheitsforscher der NCC Group eine neue Lücke im sogenannten Bluetooth Low Energy (BLE). Das Protokoll bildet die Grundlage für solche Sicherheitssysteme.