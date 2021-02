Heftiger Anstieg : Tesla investiert 1,5 Milliarden in Bitcoin und lässt Kurs explodieren

Der Elektroauto-Hersteller hat in die Kryptowährung 1,5 Milliarden Dollar investiert. Der Kurs schoss in die Höhe.

Der US-Elektroautobauer Tesla setzt im grossen Stil auf die Kryptowährung Bitcoin. Wie das Unternehmen von Konzernchef Elon Musk am Montag mitteilte, investiert Tesla 1,5 Milliarden Dollar (1,25 Milliarden Euro) in die digitale Währung. Der Wert des Bitcoin war in den vergangenen Monaten stark gestiegen – Anfang Januar kletterte er zwischenzeitlich auf über 40’000 Dollar. Die Mitteilung von Tesla liess den Kurs binnen Minuten auf über 43’000 Dollar steigen.