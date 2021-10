«Zeitwende für E-Autos» – Tesla ist die drittmeistverkaufte Automarke in der Schweiz

Das ist gegenüber der Vorjahresperiode ein Plus von über 40 Prozent.

Bloomberg via Getty Images

So kamen im vergangenen Monat 1629 neue Teslas auf Schweizer Strassen, wie Zahlen von Auto Schweiz zeigen.

Tesla überholt in Deutschland erstmals Toyota.

In der Schweiz liegt Tesla unter allen Marken im September auf Platz drei bei den Neuzulassungen.

So kamen im vergangenen Monat 1629 neue Teslas auf Schweizer Strassen, wie Zahlen von Auto Schweiz zeigen. Das ist gegenüber der Vorjahresperiode ein Plus von über 40 Prozent. Damit kommt Tesla im September unter allen Marken hinter VW und BMW auf Platz drei, vor einem Jahr war es der sechste Platz.

Erstmals Toyota überholt

Einen Rekord schafft Tesla in Deutschland: Dort wurden gemäss Zahlen des Center Automotive Research (CAR) in Duisburg im vergangenen Monat 7903 Stück verkauft. Damit überholt der US-Konzern zum ersten Mal Toyota. Für Ferdinand Dudenhöffer ist daher klar: «Das ist eine Zeitwende für E-Autos», sagt der Autoexperte und CAR-Direktor zu 20 Minuten.

Immerhin sei Tesla erst seit einigen Jahren auf dem Markt, so Dudenhöffer weiter. Und wenn ein solcher Hersteller einen der Weltmarktführer gerade in der Auto-Nation Deutschland überhole, dann sei das mehr als nur ein Zeichen. «Die neue Auto-Welt ist eine Tesla-Welt. Toyota ist gestrig», so der Experte.