Elon Musk 36 Milliarden Dollar reicher : Tesla ist nach Mega-Bestellung eine Billion Dollar wert

Die Branche ächzt wegen Liefermängeln, Tesla glänzt an der Börse. Das Vermögen von Tesla-Chef Elon Musk ist nun so schnell gewachsen wie noch nie an einem Tag. Er ist jetzt fast 100 Milliarden Dollar reicher als Jeff Bezos.