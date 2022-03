Elektro-Autos – Tesla-Konkurrenz Lucid will noch dieses Jahr in der Schweiz starten

Danach soll ein Schweizer Standort folgen, höchstwahrscheinlich in Zürich. Lucid will aber auch in Genf präsent sein.

Derzeit ist die Bandbreite von E-Auto-Herstellern in der Schweiz noch relativ überschaubar, Elon Musks Tesla dominiert das Geschäft mit strombetriebenen Fahrzeugen. Das soll sich noch im Laufe dieses Jahres ändern, wenn es nach dem US-Unternehmen Lucid geht: Bereits im Mai will der Autohersteller mit einem Showroom in München Fuss im europäischen Markt fassen, wie die « SonntagsZeitung » berichtet.

Auch in der Schweiz will Lucid 2022 eine erste Niederlassung einrichten. «Wir wollen noch in diesem Jahr in der Schweiz unseren ersten Showroom eröffnen», sagt Lucids Europa-Kommunikationschef Kayvan Nikjou. Die Wahl würde wahrscheinlich auf Zürich fallen, das Unternehmen will aber auch in Genf präsent sein. Insgesamt will Lucid in der Schweiz rund ein Dutzend Personen anstellen.