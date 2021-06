Markenschutz beantragt - Tesla plant eine eigene Restaurantkette

Die Markenregistrierung soll Dienstleistungen in den Bereichen Restaurant, Pop-up-Restaurant, Self-Service-Restaurant und Mitnahme-Restaurant abdecken.

Das Auto aufladen und nebenbei einen Burger essen: Jetzt will Elon Musk auch Fuss in der Gastronomie fassen. Dafür hat der Elektroautobauer Tesla nun in den USA Markenschutz im Gastronomiebereich beantragt, wie die Nachrichtenwebseite «Electrek» berichtet.