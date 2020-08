Tesla plant kleinen Cybertruck für Europa

40’000 Dollar kostet der Truck

Den Startpreis für einen Cybertruck setzt Tesla für das Basismodell bei knapp 40’000 Dollar vor Steuern an. Mit Allradantrieb wird der Truck für 49’900 Dollar angeboten, das Drei-Motor-Modell kostet in der Basisausstattung 69’900 Dollar. Trotz den stolzen Preisen hat Tesla für den Truck bereits am ersten Wochenende nach der Präsentation des Fahrzeugs im November 2019 rund 200’000 Reservierungen bekommen.