Frauenfeld TG – Tesla prallt gegen Baum und geht in Flammen auf – Frau im Spital

«Ich kam auf die Strasse und sah nur noch Rauch», sagt ein News-Scout, der den Brand des E-Autos beobachtet hat. Ein weiterer News-Scout fügt an: «Es war ein Schock, das Ganze von meinem Balkon aus zu beobachten. Ich habe gleich die Feuerwehr angerufen.» Ein Tesla ist am Samstagmorgen um 9.30 Uhr beim Kreisel an der Zürcherstrasse in Frauenfeld gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen. Die Fahrerin konnte sich aus dem Auto retten. «Ich sah sie von weitem auf der Wiese liegen. Kurz darauf kamen die Polizei, die Feuerwehr und die Ambulanz», erzählt ein News-Scout.