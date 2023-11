Tesla schleudert Peugeot auf Gleis

Der Tesla-Lenker (23) war vermutlich am Steuer eingeschlafen und krachte in den entgegenkommenden Peugeot.

Der Peugeot kam auf dem Bahngleis zwischen Birrwil und Beinwil am See zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Am Freitag verursachte ein Teslafahrer zwischen Birrwil und Beinwil am See eine Kollision mit einem Peugeot.

Am Freitag kurz vor 18 Uhr kam es auf der Aarauerstrasse in Beinwil am See zu einer Frontalkollision.