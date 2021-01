Defekt am Bordcomputer : Tesla soll mehr als 150’000 Wagen zurückrufen

Wegen Probleme in der Sicherheitstechnologie fordert die US-Verkehrssicherheitsbehörde den Elektroautobauer Tesla zu einer Rückrufaktion auf.

Bei Modellen des Elektroautobauers Tesla sind in den USA Probleme in der Sicherheitstechnologie festgestellt worden. Die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA forderte das US-Unternehmen deshalb am Mittwoch in einem Brief auf, 158’000 Wagen zurückzuholen. Die Behörde hatte nach eigenen Angaben bei diesen Autos einen Defekt am Bordcomputer entdeckt. Dieser habe zur Folge, dass die Rückfahrkamera und andere Sicherheitseinrichtungen nicht richtig funktionieren.