Tesla-Supercharger – heute kannst du dein E-Auto gratis aufladen

Wer einen Tesla oder ein anderes Elektrofahrzeug besitzt, kann dieses heute in der Schweiz und in ganz Europa kostenlos laden.

Vor genau zehn Jahren, am 29. August, eröffnete Tesla in Norwegen die ersten sechs Supercharger-Ladestationen in Europa. Zum zehnjährigen Jubiläum dürfen Besitzer eines E-Autos ihr Fahrzeug an einem der Standorte kostenlos aufladen. Tesla-Fahrer wurden über eine Nachricht auf dem Auto-Display informiert.