100’000 Fahrzeuge : Tesla landet Mega-Auftrag bei Autovermieter Hertz

Hertz will eine Grossoffensive starten und neue Kundinnen und Kunden gewinnen. Dafür fliessen bis Ende 2022 Milliarden an Elon Musk und sein Unternehmen.

Auch Ladestationen will das Unternehmen bauen.

Der US-Autovermieter Hertz will künftig vermehrt Elektroautos anbieten.

Der US-Autovermieter Hertz steckt mit einer Grossbestellung bei Tesla Milliarden in den Ausbau seiner Elektro-Autoflotte. Bis Ende 2022 seien 100’000 Teslas bestellt worden, teilte das Unternehmen am Montag in Estero im US-Bundesstaat Florida mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet und dabei ein Kaufvolumen von rund 4,2 Milliarden US-Dollar (3,86 Mrd. Franken) genannt.