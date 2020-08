Hacker versuchten, die IT der Tesla-Fabrik in Nevada zu infiltrieren.

Am 3. August, nachdem Kriuchkow und der Tesla-Angestellte bis tief in die Nacht in einer Bar getrunken hatten, verriet der Russe dann sein wahres Vorhaben: Er bot seinem Gast 500’000 Dollar an, wenn er ihm helfe, Erpressersoftware ins Computersystem des E-Auto-Bauers einzuschleusen. Der Fabrikmitarbeiter zeigte sich interessiert, informierte daraufhin aber seinen Arbeitgeber. Tesla wandte sich an das FBI. Zusammen mit dem Angestellten heckten die Behörden einen Plan aus, um den 27-jährigen Hacker zu überführen.