Tesla will Bitcoin wieder akzeptieren, aber nur unter einer Bedingung

Der Tesla-CEO Elon Musk hat per Twitter angekündigt, dass sein Unternehmen in Zukunft wieder Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptieren werde. Dies jedoch nur unter einer gewissen Voraussetzung: Nämlich dann, wenn mindestens die Hälfte aller Bitcoin-Miner auf erneuerbare Energien setzen und es einen positiven Trend in diese Richtung gebe, wie Musk in seinem Tweet erklärt.