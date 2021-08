Für gefährliche Arbeiten - Tesla will in Zukunft mit Roboter-Menschen Autos bauen

So stellt Elon Musk den Tesla-Bot vor.

Dieser soll langweilige und gefährliche Arbeiten in den Fabriken übernehmen.

Elon Musk will einen menschlich aussehenden Tesla-Roboter entwickeln.

Etwa 1,70 gross, rund 56 Kilogramm und erinnert an einen Fechter: Das ist der Tesla-Bot. Er soll in Zukunft beim Bau von Elektroautos helfen, wie Elon Musk am Donnerstag im Rahmen der KI-Tag von Tesla mitteilte. Bereits nächstes Jahr soll der erste Prototyp des Roboters präsentiert werden (siehe Video oben).