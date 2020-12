Verzögerung um rund 1 Jahr

Dass das Unternehmen in Berufung geht, zeichnete sich ab. Tesla-Chef Elon Musk machte öffentlich klar, dass er vom Urteil nichts hält. Auf Twitter stichelte er in Richtung Deutschland und stellte das Wort Autobahn infrage, sollte Tesla sein System nicht mehr Autopilot nennen dürfen. «Tesla Autopilot wurde buchstäblich nach dem in der Luftfahrt verwendeten Begriff benannt. Und was ist mit der Autobahn?», so Musk in seinem Tweet.