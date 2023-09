Entwarnung: Aufatmen im Tessin – alle Teenager wurden gefunden 

Wie die Kantonspolizei Tessin am Samstagabend mitteilte, wurden drei Teenager vermisst. Einerseits die 14-jährige M., die am 1. September aus ihrem Haus in Rivera, das zur Tessiner Gemeinde Monteceneri gehört, verschwand. Ebenfalls wurde die 15-jährige C. vermisst. Auch sie verschwand am 1. September aus ihrem Haus in Rivera. Schliesslich verschwand auch M. (15), ebenfalls aus Rivera, am 1. September.



Wie die Kantonspolizei Tessin am Sonntag mitteilt, sei C. wieder aufgetaucht. Wenig später teilte die Polizei mit, dass auch die anderen beiden Jugendlichen gefunden wurden. Weitere Informationen werden in diesem Fall nicht veröffentlicht, so die Polizei weiter.