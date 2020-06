Locarno

Tessin knackt die 30-Grad-Marke

Nachdem im Wallis im Mai das Thermometer bereits über 30 Grad anzeigte, wurde die Marke nun auch im Tessin geknackt. Die kommenden Tage werden auch auf der Alpennordseite sommerlich warm.

Bereit für den Sommer: Ein Mann sonnt sich am Zürichsee in der Nähe von Thalwil.

Während im Norden am Montag noch ein Sonne-Wolken-Mix vorherrscht, gibt es im Süden heute bereits sommerlich heisse 30 Grad. So zeigte das Thermometer an der Messstation Locarno Magadino um 12:20 Uhr exakt 30 Grad an, wie MeteoNews auf Twitter schreibt.