Gobbi lässt die Behörden die Häuser von ausländischen Staatsbürgern inspizieren, um sicherzugehen, dass die Personen ihren Lebensmittelpunkt in der Schweiz haben.

Ausländer im Tessin bangen um ihr Aufenthaltsrecht. Ein Italiener musste nach 15 Jahren Arbeit in der Schweiz das Land verlassen, weil er als Jugendlicher in Italien wegen Hanfverkaufs verurteilt wurde. Ein weiterer erhält keine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, weil er einige Nächte bei der Freundin in Italien schlief und deshalb seinen Lebensmittelpunkt nicht hier habe, wie die italienische Ausgabe von «Business Insider» schreibt.