Heftige Niederschläge überfluteten das Tessin am Wochenende. Vielerorts kam es zu Erdrutschen und Hochwasser. Anstatt sich mit Stiefeln oder gar einem Bötchen durch die vom Regen überflutete Strasse zu kämpfen, ging Alessandro Veletta aus Tenero TI aufs Ganze: In Badehosen und mit Badeschuhen stürzte er sich am Samstagnachmittag in Tenero kurzerhand in die «Fluten» – und überquerte die Strasse schwimmend.