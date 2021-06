Tessiner entwickelt Handtasche für Menschen im Rollstuhl

Den Alltag erleichtern

Alain Zanchetta will mit Trasporta eine praktische und widerstandsfähige Begleitung für den Alltag von Menschen mit Behinderung anbieten. «Wenn man sich im Rollstuhl fortbewegt, sind beide Hände beansprucht», erklärt Alain Zanchetta. «Also wollte ich eine Tasche entwerfen, die man leicht auf die Knie legen kann und die stabil bleibt, während man zum Beispiel einkauft», erklärt der Designer. Dazu hat der Tessiner die Trasporta mit einem Klettverschluss und einem starren Ledertablett unter der Tasche ausgestattet. So kann die Tasche, die in Tessin gefertigt wird, an der Rückseite eines Rollstuhls angebracht werden.