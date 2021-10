Supersportwagen : Tessiner Garage verkauft Koenigsegg für 4,5 Millionen Franken

Der Koenigsegg Agera RS hatte bei seiner Marktpremiere einen Listenpreis von 1,2 Millionen Franken. Nun wird er für das fast Vierfache angeboten.

Eine Tessiner Garage bietet das PS-Monster nun zum Verkauf an.

Der Koenigsegg Agera RS beschleunigt in 2,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

1360 PS, von 0 auf 100 km/h in 2,8 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 447,2 km/h: Der Koenigsegg Agera RS ist ein Sportwagen der Superlative. Von diesem Modell des schwedischen Herstellers wurden insgesamt nur 25 Exemplare gebaut. Der damalige Listenpreis betrug 1,2 Millionen Franken, wie blick.ch berichtet.

Eine Tessiner Garage bietet dieses PS-Monster zurzeit auf Autoscout24.ch an. Wer den schwarzen Boliden sein Eigen nennen möchte, muss nun aber tief in die Tasche greifen. Satte 4,55 Millionen Franken kostet der Sportwagen, der laut Inserat rund 1900 Kilometer auf dem Tacho hat.



Autos der Marke Koenigsegg sieht man auf Schweizer Strassen relativ selten. 2017 sorgten Bilder einer Koenigsegg-Parade für Aufsehen. Die Autos im Wert von mehreren Millionen Franken waren auf dem Weg an den Genfer Auto-Salon.